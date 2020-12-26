Возле временного госпиталя «Ленэкспо» перевернулась «ГАЗель»

Возле временного госпиталя «Ленэкспо» перевернулась «ГАЗель»
Авария на Васильевском острове. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Авария случилась в двух шагах от госпиталя с коронавирусными больными. Автомобиль перевернулся прямо на дороге.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте, инцидент произошел днем в субботу, 26 декабря, возле дома №103 на Большом проспекте Васильевского острова, в котором расположен временный госпиталь «Ленэкспо».

Отметим, что точная причина аварии на данный момент неизвестна. Кроме этого, информации о пострадавших не поступало.

«ГАЗель» могла перевернуться из-за погодных условий. Всю ночь в Петербурге шел снег, который стал причиной гололедицы на дорогах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сестрорецке рядом с лодочной станцией нашли замороженный труп. Прибывшие на место полицейские не смогли установить пол и возраст погибшего из-за состоянии трупа — он был завернут в ткань в чрезвычайно замороженном состоянии.

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