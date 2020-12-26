В Сестрорецке рядом с лодочной станцией нашли замороженный труп

В Сестрорецке рядом с лодочной станцией нашли замороженный труп
Почему труп оказался возле лодочной станции, неизвестно. Фото: pixabay

В пятницу, 25 декабря, в городе Сестрорецк Курортного района Северной столицы мужчина обнаружил труп возле лодочной станции.

Инцидент произошел у дома №9 по улице Инструментальщиков. Прохожий внезапно увидел мертвого человека в нескольких метров от лодочной станции. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские не смогли установить пол и возраст погибшего из-за состоянии трупа — он был завернут в ткань в чрезвычайно замороженном состоянии.

Тело направили в морг на экспертизу, которая установит причину смерти и поможет определить личность погибшего. Полицейские сейчас разбираются в обстоятельствах гибели человека и подробностях обнаружения трупа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно пьяный пенсионер нашел на собственном балконе мертвого человека.

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