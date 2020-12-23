Пенсионер из Тосно нашел на своем балконе сгнивший труп

Пенсионер из Тосно нашел на своем балконе сгнивший труп
В полицию сообщили об обнаружении трупа в Тосно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Тосненском районе Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, труп которого нашли на балконе многоквартирного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, во вторник вечером, 22 декабря, в полицию обратился 62-летний житель Тосно. Он сообщил, что нашел мертвого мужчину на балконе своей квартиры в пятиэтажке на улице Победы. По его словам, покойник был одет в футболку и трусы. А само тело находилось в стадии сильного разложения.

Работавшие на месте специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Труп пролежал на балконе приблизительно с начала осени.

Пьяного пенсионера доставили в полицию. С места происшествия изъяли куртку и джинсы, которые могли принадлежать погибшему, а также окурки и патроны времен войны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге безмасочнику проломили череп в супермаркете.

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