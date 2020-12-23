В Петербурге безмасочнику проломили череп в супермаркете

В Петербурге безмасочнику проломили череп в супермаркете
Многие петербуржцы остаются под медицинским наблюдением. Фото: unsplash

В Невском районе Петербурга в супермаркете между двумя покупателями произошел конфликт, в котором погиб мужчина без маски. Ему проломили голову.

Инцидент произошел на улице Елизарова 20 декабря. Известно, что покупатель без маски находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина, соблюдающий масочный режим, резко ударил двумя кулаками в грудь своего оппонента без маски. Тот отлетел в сторону и ударился головой о стену. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в больнице спустя сутки.

Напомним, похожий инцидент произошел в Мурино 17 ноября. Мужчина возвращался домой с корпоратива. В маршрутке у него произошел конфликт двумя пассажирам – он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски. Словесная перепалка переросла в драку, она продолжилась уже на Индустриальном проспекте. В результате ему нанесли смертельное ножевое ранение. Погибшим оказался житель Мурино, который работал заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Подозреваемыми оказались уроженцы Оренбургской области: 40-летний мужчина и его 34-летняя знакомая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски.

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