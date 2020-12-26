Названы пять симптомов коронавируса, при которых нужно срочно обратиться к врачу

Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, при которых нужно срочно обратиться к врачу.

Кроме основных признаков — температуры, кашля, потери вкуса и обоняния — следует обратить внимание на затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица, сообщает Daily Express.

И это еще не все возможные симптомы.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек. Согласно статистике Межведомственного городского координационного совета по противодействию пандемии, всего в городе привито 3 028 жителей, а завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека.