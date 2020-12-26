Эпидемиолог: россиянам стоит готовится к ухудшению ситуации с COVID-19 в январе

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров считает, что в январе уровень заболеваемости коронавирусом в России ожидаемо вырастет.
Ухудшение ситуации, по мнению эксперта, является естественным, поскольку январь входит во вторую волну стандартной ежегодной заболеваемости любыми недугами, от вирусных до инфарктов, заявил Гундаров порталу URA.RU в субботу, 26 декабря.
По словам эпидемиолога, 22 сентября начинается первая, самая легкая волна, которая длится до октября. С 22 декабря по январь идет вторая волна, а с 22 марта по апрель — третья, самая серьезная. С мнением специалиста, однако, согласны не все. К примеру, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что Россия уже близка к выходу на плато.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общее число зараженний коронавирусом в России превысило 3 млн человек.