В России число случаев коронавируса превысило 3 млн

За прошедшие сутки в России выявили более 29 тыс. новых случаев коронавируса. Общее число за весь период пандемии превысило 3 млн пациентов.

Согласно данным оперативного штаба на субботу, 26 декабря, за сутки в стране выявлено 29 тыс. 258 случаев. Наибольший прирост в Москве – 7 тыс. 480 человек. На втором месте Петербург – 3 тыс. 755 случаев. Тройку замыкает Московская область – 1 тыс. 615.

Отметим, что общее число заболевших теперь составляет в России 3 млн 21 тыс. 964. В целом, в стране выявляют более 29 тыс. случаев уже третий день подряд.

Также продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки в стране скончались 567 пациентов с диагнозом «пневмония». За весь период пандемии коронавирус унес жизни 54 тыс. 226 россиян.

Выздороветь смогли – 28 тыс. 185 человек. За все время – 2 млн 426 тыс. 439.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России разрешили вакцинацию от Covid-19 лицам старше 60 лет.