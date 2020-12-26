В России разрешили вакцинацию от Covid-19 лицам старше 60 лет

В России разрешили вакцинацию от Covid-19 лицам старше 60 лет
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Лица старше 60 лет смогут получить препарат «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу, 26 декабря, в эфире телеканала «Россия-24».

Министерство здравоохранения внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению препарата «Спутник V». Теперь он стал доступным для лиц старше 60 лет.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», – рассказал Михаил Мурашко.

По словам чиновника, препарат показал свою безопасность и эффективность в результате исследований. Также Мурашко добавил, что во всех регионах России началась масштабная вакцинация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения Covid-19 на улице.

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