В Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения Covid-19 на улице

В Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения Covid-19 на улице
Коронавирус на улице менее опасен. Фото: unsplash

Коронавирусная инфекция чаще передается людям в помещениях. Риск заражения болезнью на уличных мероприятиях намного ниже. При этом людям необходимо все равно соблюдать меры предосторожности.

Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на заместителя директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», – пояснил специалист.

Кроме этого, Горелов добавил, что зимние катки и горки должны быть оборудованы в новогодние праздники так, чтобы не было большого скопления людей.

Напомним, что в России коронавирус уже заболели 2 млн 992 тыс. 706 человек. Скончались от инфекции – более 53 тыс. пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что разнообразное питание может восстановить легкие после коронавируса.

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