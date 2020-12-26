Разнообразное питание может восстановить легкие после коронавируса

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

От инфекции страдают не только легкие. Фото: Pixabay

Восстановительный процесс после коронавирусной инфекции может занять длительное время. Для нормализации легких организма стоит правильно питаться и делать специальную гимнастику.

Данные способы назвал доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, недоедание и диеты могут только ухудшить процесс восстановления после болезни. Для того, чтобы привести легкие в норму, стоит правильно питаться.

«Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища, пусть даже это будет молочно-растительная пища, – все это не дает хороших белков, витаминов, микроэлементов. Для легких также не надо принимать обильно мучнистую пищу, которая вызывает повышенное газообразование в кишечнике», – пояснил Александр Карабиненко.

Кроме этого, врач добавил, что пациентам после коронавируса стоит выполнять специальную гимнастику. Упражнения способствуют укреплению легких и общего иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мутация коронавируса может увеличить количество летальных исходов в мире.