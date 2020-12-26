Мутация коронавируса может увеличить количество летальных исходов в мире

Мутация коронавируса может увеличить количество летальных исходов в мире
Новый штамм имеет большую опасность. Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может привести к большому количеству госпитализаций и смертей в следующем году.

Данные об этом предоставили ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Отмечается, что мутация вируса имеет большую опасность. Новый штамм будет способствовать высокому росту заболеваемости и повышению летальных исходов.

При этом специалисты добавили, что данная мутация остается уязвимой перед разработанными вакцинами.

Напомним, что британский штамм уже зарегистрировали в Германии, Швейцарии и других странах.

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