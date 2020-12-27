Диетолог назвала полезные блюда для новогоднего стола

Оливье лучше делать без майонеза - его можно заменить йогуртом или грейпфрутовым соком. Фото: pixabay.com

Оливье лучше делать без майонеза - его можно заменить йогуртом или грейпфрутовым соком. Фото: pixabay.com

Новогодний стол можно сделать не только вкусным, но и полезным. Для этого достаточно заменить некоторые ингредиенты в традиционных блюдах. Об этом рассказала диетолог Ирина Дядикова.

По ее словам, традиционную индейку лучше заменить маленькой уткой с яблоками. Запекать ее лучше с фруктами, а не с картофелем. Так блюдо будет более полезным. Также можно приготовить красную рыбу в духовке.

Как сообщило издание Ura.ru, майонез в салатах диетолог предложила заменить йогуртом или грейпфрутовым соком, а колбасу — куриной грудкой или говядиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности предновогодних диет.