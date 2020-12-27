На Стачек произошло ДТП с участием четырех машин

На Стачек произошло ДТП с участием четырех машин
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На проспекте Стачек в Петербурге произошло ДТП с участием четверых легковых автомобилей. Три машины выстроились в паровозик, а четвертая — влетела в дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 27 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паровозик приехал», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что три легковушки столкнулись у пешеходного перехода, еще одна машины протаранила дорожное ограждение. На место уже прибыли сотрудники ДПС.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

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