На Стачек произошло ДТП с участием четырех машин

На проспекте Стачек в Петербурге произошло ДТП с участием четверых легковых автомобилей. Три машины выстроились в паровозик, а четвертая — влетела в дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 27 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паровозик приехал», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что три легковушки столкнулись у пешеходного перехода, еще одна машины протаранила дорожное ограждение. На место уже прибыли сотрудники ДПС.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.