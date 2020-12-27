В Петербурге упала недельная заболеваемость коронавирусом

В Северной столице за последнюю неделю сократилось число заболеваний коронавирусной инфекцией. Всего в городе новую болезнь выявили у 26 284 жителей.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря. Как сообщили на портале «Петербург против коронавируса», неделю назад, 20 декабря, количество людей с коронавирусом составляло в городе 200 813 случаев. На сегодняшний день это число увеличилось до 227 097 случаев.

Соответственно, за неделю в городе выявили 26 284 заболевших. Если сравнить это количество с предыдущей неделей, то окажется, что заболеваемость упала на 43 человека.

Коэффициент распространения новой болезни все еще держится на уровне единицы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург снова показал самую высокую смертность от COVID в России.