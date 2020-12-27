Переболевшие коронавирусом назвали необычное последствие инфекции

Кто-то сообщал об «отвратительном» запахе рыбы, серы, а кто-то — о «сладковатом неприятном запахе». Фото: pixabay

Кто-то сообщал об «отвратительном» запахе рыбы, серы, а кто-то — о «сладковатом неприятном запахе». Фото: pixabay

Люди, перенесшие «затяжной коронавирус», рассказали, что начали воспринимать несуществующие запахи.

Пациенты жалуются, что чувствуют запахи рыбы и серы. Ученые объясняют такой эффект тем, что Covid-19 является нейротропным вирусом. Болезнь поражает нервы в области неба, что сравнимо с шоком для нервной системы.

Как сообщил портал Sky News, специалисты рекомендовали пациентам с паросмией каждый день в течение 20 секунд вдыхать запахи лимона, розы, гвоздики. Это поспособствует восстановлению обоняния.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca.