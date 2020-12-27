В Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского

В Кремле заявили об &#171;огромной ошибке&#187; Зеленского
Песков прокомментировал высказывание Зеленского. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил «огромную ошибку», когда обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Песков считает, что высказывание Зеленского по этому поводу было в корне неправильным, особенно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще — всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне», — отметил Песков в эфире «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что таких людей много и на территории Украины.

Во время визита в Польшу в январе Зеленский заявил, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноваты в развязывании Второй мировой войны. Он отметил, что Польша первой попала под удар в ходе «сговора тоталитарных режимов».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные Украины не согласились со словами Зеленского о мобилизации против России.

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