Военные Украины не согласились со словами Зеленского о мобилизации против России

Военные Украины не согласились со словами Зеленского о мобилизации против России
Военные против мобилизации. Фото: pixabay.com

Украинские военные раскритиковали слова президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации мужчин и женщин в случае войны с Россией.

Свое мнение военнослужащие высказали в разговоре с порталом Strana.ua. Один из собеседников отметил, что такие заявления говорят о панике властей, а также дискредитируют их как не профессионалов.

«Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», – заявил военнослужащий.

Кроме этого, один офицер заявил, что в случаи мобилизации рухнет экономика страны. Заявление Зеленского он оценил, как высказывание «для пафоса». Другой же командир добавил, что президент Украины сам не служил в армии, а значит – не понимает, как устроена система.

Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади», – пояснил он свое мнение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам.

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