Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам

Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса.

По его словам, Украина не входит в список стран, которые первыми получают препарат от Covid-19. На вопрос о вакцинации населения страны политик не смог объяснить, почему российский препарат от новой болезни не подходит.

Зеленский рассказал в интервью The New York Times, что остается недоволен тем фактом, что США не планирует предоставлять другим государствам свои вакцины, пока все американцы не получат доступ к препарату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавирусной инфекции.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. Политик отметил, что никто не может стопроцентно обезопасить себя от болезни – Зеленский не является исключением. Он пытался соблюдать меры предосторожности, но все равно заразился.

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