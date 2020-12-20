Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от COVID не подходит украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса.
По его словам, Украина не входит в список стран, которые первыми получают препарат от Covid-19. На вопрос о вакцинации населения страны политик не смог объяснить, почему российский препарат от новой болезни не подходит.
Зеленский рассказал в интервью The New York Times, что остается недоволен тем фактом, что США не планирует предоставлять другим государствам свои вакцины, пока все американцы не получат доступ к препарату.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленский рассказал о своем самочувствии после выздоровления от коронавирусной инфекции.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. Политик отметил, что никто не может стопроцентно обезопасить себя от болезни – Зеленский не является исключением. Он пытался соблюдать меры предосторожности, но все равно заразился.