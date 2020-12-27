В Минобороны посоветовали не говорить с Россией с позицией силы

Россия обязательно будет реагировать на ведение переговоров с «позиции силы», заявил замглавы российского Минобороны Александр Фомин в ответ на слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее глава немецкого Минобороны в ходе выступления в бундестаге призвала вести переговоры с РФ о разоружении с позиции силы. По ее словам, «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

Фомин отметил в интервью «Российской газете», что угроза силой является прямым нарушением устава ООН, а также предостерег, что Россия готова должным образом отреагировать на подобные действия.

Замглавы российского ведомства отметил, что в последнее время рост военной активности членов НАТО сопровождается агрессивной риторикой в адрес России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского.