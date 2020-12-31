Россияне перечислили самые тяжелые утраты уходящего года

Россияне перечислили самые тяжелые утраты уходящего года
Клюев безуспешно боролся с раком и умер в 2020 году. Фото: скриншот YouTube

Граждане вспомнили о тех, кто умер в 2020 году.

В преддверии Нового года был составлен рейтинг самых громких и тяжелых утрат. Об этом сообщает компания Google.

На первом месте по количеству запросов оказался Борис Клюев – актер, полюбившийся многим благодаря роли в сериале «Воронины». На втором месте Коби Брайант – баскетболист, скончавшийся в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним умерла его дочь. Тройку замыкает Ирина Антонова – ученый-искусствовед, которую принято называть легендой Пушкинского музея. На четвертом и пятом месте разместились имена эстрадной певицы Валентины Легкоступовой и актера Чедвика Боузмана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что магаданский миллионер Христов из списка Forbes умер от коронавируса.

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Россияне перечислили самые тяжелые утраты уходящего года
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