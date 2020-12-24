Магаданский миллионер Христов из списка Forbes умер от коронавируса

Магаданский миллионер Христов из списка Forbes умер от коронавируса
Владимир Христов, чьей состояние оценивается в полмиллиарда долларов. Фото: сайт Магаданской областной Думы

В четверг, 24 декабря, стало известно о смерти владельца одной из крупнейших отечественных золотодобывающий компаний «Сусуманзолото» Владимира Христова.

Бизнесмен, по предварительной информации, скончался от последствий коронавирусной инфекции COVID-19. Ему было 72 года. О смерти предпринимателя сообщает журнал Forbes, ссылаясь на генерального директора компании «Сусуманзолото» Александра Чугунова. Издание «Магаданская правда» добавляет, что Христов ушел из жизни, находясь в московской Коммунарке — одном из крупнейших коронавирусных госпиталей страны.

Напомним, что Forbes неоднократно включал Владимира Христова в рейтинг богатейших бизнесменов России. Его доля в «Сусуманзолоте» оценивалась в 500 миллионов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о трагической смерти основателя торговой сети «Старик Хоттабыч» и одного из бывших руководителей сети OBI Игоря Сосина. Он умер от сердечного приступа во время путешествия в Танзанию.

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