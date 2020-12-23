Экс-совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет

Экс-совладелец OBI и &#171;Старик Хоттабыч&#187; Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет
По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Фото: Instagram @igorvlsosin

В среду, 23 декабря, стало известно о кончине бывшего совладельца сетей OBI и «Старик Хоттабыч», продающих товары для дома, Игоря Сосина. Ему было 53 года.

По предварительной информации, предприниматель ушел из жизни во время путешествия на остров Занзибар. Об этом заявили двое его знакомых и основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов, передает РБК. Источники также утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кроме того, известно, что весной бизнесмен перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, что Игорь Сосин был одним из первопроходцев на рынке розничной продажи товаров для дома. В 1994 вместе с партнёрами он основал сеть «Старик Хоттабыч», с 2000 года занимался развитием немецкой сети OBI, а в 2016 году работал с сетью магазинов Modi.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти французского актера Клода Брассера, известного по ролям в фильмах «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны», «Бум» и «Бум 2».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бизнесмен игорь сосин сердечный приступ смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, что ждет отечественный авторынок в 2021 году
Apple планирует начать выпуск собственных электромобилей к 2024 году
Апатия может сигнализировать о повышенном уровне сахара в крови
В новогодние праздники Петербург и Москву свяжет дополнительный двухэтажный поезд
Наркологические диспансеры Петербурга получили новое оборудование
Экс-совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в ...
Фигурист Илья Авербух впервые прокомментировал свадьбу с 25-летней ...
Кристина Асмус раскрыла новые подробности причин развода с Гариком Харламовым