Экс-совладелец OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет

В среду, 23 декабря, стало известно о кончине бывшего совладельца сетей OBI и «Старик Хоттабыч», продающих товары для дома, Игоря Сосина. Ему было 53 года.

По предварительной информации, предприниматель ушел из жизни во время путешествия на остров Занзибар. Об этом заявили двое его знакомых и основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов, передает РБК. Источники также утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ. Кроме того, известно, что весной бизнесмен перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, что Игорь Сосин был одним из первопроходцев на рынке розничной продажи товаров для дома. В 1994 вместе с партнёрами он основал сеть «Старик Хоттабыч», с 2000 года занимался развитием немецкой сети OBI, а в 2016 году работал с сетью магазинов Modi.

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