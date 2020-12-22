Умер французский актер Клод Брассер

Французский актер, дважды лауреат премии «Сезар» Клод Брассер скончался на 85-м году жизни.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя актера, причины смерти Брассера не связаны с коронавирусной инфекцией. Его похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез.

Клод Брассер родился в семье артистов Пьера Брассера и Одетт Жуайе. Отметим, что он был крестным знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя. За годы своей актерской карьеры Брассер работал с такими режисерами, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер.

Актер запомнится зрителям по ролям в картинах «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны», «Бум» и «Бум 2».

Он дважды получал кинематографическую премию «Сезар». В 2008 году ему присвоили звание кавалера Ордена почетного легиона.