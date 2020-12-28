В Кремле прокомментировали вакцинацию Путина «Спутником V»

В Кремле считают, что доверие к вакцине "Спутник V" существует независимо от того, воспользовался ли ею на данный момент Путин. Фото: сайт Президента России

В Кремле считают, что доверие к вакцине "Спутник V" существует независимо от того, воспользовался ли ею на данный момент Путин. Фото: сайт Президента России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался по поводу вакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина и о том, сказывается ли этот факт на доверии к российскому препарату «Спутник V».

В ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос представителю Кремля о том, отражается ли на доверии к вакцине тот факт, что российский лидер все еще не сделал прививку. «Никакой связи мы здесь не усматриваем», — подчеркнул Песков. Он добавил, что президент примет решение после того, как Минздрав сформирует список вакцин, разрешенных к использованию.

Напомним, что, по словам пресс-секретаря президента, о вакцинации Путин расскажет сам сразу после того, как пройдет процедуру. При этом замглавы Администрации президента опроверг информацию о существовании некой эксклюзивной вакцины для президента. Российский лидер пользуется самыми обычными лекарствами, отметил Песков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшее время все встречи Путина с зарубежными лидерами пройдут в дистанционном формате.