Японский аниме-фильм побил все рекорды по сборам

Японский аниме-фильм побил все рекорды по сборам
Анимационный фильм "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" побил рекорд по сборам. Фото: кадр из фильма

Японский анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» побил рекорд по сборам за всю историю страны.

Доходы от проката картины «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» в Японии вышли на самый высокий уровень за всю историю. По состоянию на 28 декабря они составили более 32,5 млрд иен (около $313 млн). Фильм вышел в прокат 16 октября, за это время его посмотрели свыше 24 млн зрителей.

Фильм установил новый рекорд, который прежде принадлежал анимационному фильму «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. В 2001 году его доходы составили 31,7 млрд иен.

Сюжет «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» строится вокруг юноши, который сражается с демонами, убившими его родных. Он намерен истребить всех демонов при помощи доставшегося ему волшебного клинка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома».

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