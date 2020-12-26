Самыми кассовыми рождественскими фильмами в истории стали «Гринч» и «Один дома»

"Один дома" и "Один дома-2" считаются знаковыми фильмами Рождества и Нового года по всему миру. Фото: кадр из фильма "Один дома"

"Один дома" и "Один дома-2" считаются знаковыми фильмами Рождества и Нового года по всему миру. Фото: кадр из фильма "Один дома"

Ресурс Box Office Mojo проанализировал популярные рождественские кинокартины и составил рейтинг самых успешных из них в мировом кинопрокате. Рекордсменом стал «Гринч» 2018 года, собравший 512 млн долларов.

Вторым и третьим в этом списке оказались фильм «Один дома» и его продолжение, выпущеные в 1990 и 1992 году соответственно, которые собрали $477 и $359 млн. Четвертое место оказалось у первого «Гринча» — фильма «Гринч — похититель Рождества», снятого в 2000 году — его кассовые сборы составили $345 млн.

Кроме того, около $325 млн выручила «Рождественская история» Роберта Земекиса, вышедшая на экраны в 2009 году. Еще одним рождественским успехом стал мультфильм Земекиса «Полярный экспресс» 2004 года, сборы которого составили $314 млн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о лучшем фильме 2020 года по версии российских зрителей.