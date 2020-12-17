Россияне назвали лучший фильм 2020 года

Россияне назвали лучший фильм 2020 года
Фильм Гая Ричи полюбился большинству. Фото: скриншот "Джентльмены"

Больше всего гражданам понравилась лента «Джентльмены».

Россияне назвали фильмы, которые им полюбились в 2020 году. Многие отметили, что им понравилась лента, снятая режиссером Гаем Ричем, под названием «Джентльмены». Об этом сообщает портал «Кино Mail.ru».

На втором месте оказался фильм «Маленькие женщины», а тройку лидеров замыкает «Довод». На четвертом месте расположился «Зов предков», а на пятом – «Калашников».

Что касается сериалов, то россияне чаще всего называли «Перевал Дятлова», который повествует о тайне гибели группы советских туристов в 1959 году. На втором месте – «257 причин, чтобы жить», а на третьем – «Казанова».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России назвали самые востребованные профессии 2020 года. Лидерами стали менеджеры по продажам, инженеры и водители.

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