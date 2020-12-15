В России назвали самые востребованные профессии 2020 года

Самыми востребованными на рынке труда оказались менеджеры по продажам, инженеры и водители. Фото: pixabay.com

Самыми востребованными на рынке труда оказались менеджеры по продажам, инженеры и водители. Фото: pixabay.com

Лидерами рейтинга самых востребованных профессий по итогам уходящего года стали менеджеры по продажам, инженеры и водители, говорится в исследовании HeadHunter.

Как сообщает РИА Новости, на четвертой строчке списка оказались медицинские сотрудники, а пятую заняли бухгалтеры. В десятку самых востребованных специалистов на рынке труда попали менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

При этом список востребованных профессий в столице немного отличается от общероссийского. В него, помимо прочих, вошли программисты, юристы, повары, кладовщики и продавцы-кассиры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии. По мнению горожан, самыми статусными профессиями в Петербурге являются программисты, разработчики и IT-специалисты.