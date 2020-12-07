Петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии

Программисты, разработчики и IT-специалисты оказались в Петербурге самыми статусными профессиями. Такое мнение высказали сами соискатели из Северной столицы.

По результатам опросов служба исследований hh.ru составила рейтинг и антирейтинг престижных вакансий.

Топ-10 наиболее престижных, по мнению горожан, профессий, представлен в инфографике Gazeta.Spb. В список также вошли банкир, финансовый директор, менеджер, дизайнер, преподаватель, экономист, нефтяник, аналитик, маркетолог и строитель.

Примечательно, что некоторые вакансии из престижного списка попали и в «черный список» профессий горожан. Так, 12% считают наименее престижной работу уборщиком. В топ-3 также – продавец и дворник.

При этом профессия преподавателя, которую престижной посчитал 1% опрашиваемых, заняла четвертое место в списке профессий с низким статусом. Там же – госслужащие, менеджеры, топ-менеджеры, врачи и бухгалтеры.

Как пояснили составители рейтинга, престиж профессии 75% петербуржцев определяют по размеру зарплаты. Около 55% считают, что престижная профессия должна пользоваться уважением в обществе, а 51%, что она должна приносить пользу. Больше трети важным фактором посчитали сложность получения профессии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге начали активно искать курьеров. Количество вакансий по сравнению с прошлым годом в Северной столице в этой категории выросло на 117%.