Определены главные недостатки современных смартфонов

У современных смартфонов есть ряд существенных недостатков, которые эксперты призывают срочно исправить. Таких проблем оказалось семь.

Одним из главных недостатков назвали пластиковые корпуса гаджетов, которые продаются за тысячу долларов и больше. Кроме того, некоторым смартфонам флагманского уровня не хватает мощности проводной зарядки.

Эксперты указывают, что было бы неплохо, если бы производители поддерживали программное обеспечение умных телефонов в актуальном состоянии хотя бы в течение нескольких лет, передает Android Authority.

Кроме того, производители зачастую завышают ценники на флагманские смартфоны. А некоторые выпускают сразу несколько моделей, которые по сути не отличаются друг от друга.

Также специалисты указали, что производители полюбили вставлять пометку «5G» на всех новинках. В следующем году такие гаджеты станут больше распространены и нанесение такой пометки будет абсолютно бессмысленным.

Эксперты раскритиковали и использование в устройствах низкокачественных 2-Мп датчиков изображения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам объяснили, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки.