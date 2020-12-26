Россиянам объяснили, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Специалист объяснил, что телефон вряд ли может взорваться в руках от перегрева, однако все равно лучше перестраховаться. Фото: pixabay

Специалист объяснил, что телефон вряд ли может взорваться в руках от перегрева, однако все равно лучше перестраховаться. Фото: pixabay

Руководитель информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, что пользоваться телефоном, когда он стоит на зарядке, небезопасно. Во время разговора его лучше отсоединить или включить громкую связь.

Сегодняшний ритм жизни заставляет многих заряжать гаджет в разы чаще, чем несколько лет назад. Это обусловлено активным использованием смартфонов, а значит, необходимость в них остается, даже когда телефон заряжается. По словам эксперта, во время зарядки батарея нагревается, и использование техники в этот момент небезопасно — гаджет может перегреться.

Не в последнюю очередь, такой «побочный эффект» обусловлен функцией быстрой зарядки, которая позволяет за 10-15 минут восстановить четверть заряда. Способствуют перегреву также плотные чехлы. Поэтому, чтобы облегчить положение, лучше не использовать смартфон во время зарядки или включить громкую связь, передает слова эксперта агентство «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное использование смартфона можно спровоцировать головные боли и повышенную раздражительность.