Частое использование смартфона может вызывать головную боль и раздражительность

Разговоры по телефону следует сократить, а если предстоит долгая беседа, делайте перерыв в 15 минут, советует эксперт. Фото: pixabay

Разговоры по телефону следует сократить, а если предстоит долгая беседа, делайте перерыв в 15 минут, советует эксперт. Фото: pixabay

Врачи и ученые еще не установили точное влияние мобильных на здоровье человека, однако постоянное воздействие электромагнитного излучения определенно имеет свои последствия для организма.

Невролог и нейрохирург Марат Якупов объясняет, что чрезмерное увлечение смартфоном может привести к возникновению регулярных головных болей, появлению дневной сонливости, повышенной раздражительности и усталости, передает слова специалисты агентство «Прайм».

Кроме того, чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше вероятность клеточных мутаций, что нередко приводит к возникновению онкологических заболеваний. Негативное влияние выражается и в нагреве внутренних тканей. Кроме того, опасное излучение влияет на многие внутренние органы. Эксперт советует не подносить телефон к голове во время вызова и стараться пользоваться им как можно реже. Также стоит воздержаться от ношения смартфона в кармане, а на ночь гаджет и вовсе лучше выключать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, опасно ли оставлять мобильный на ночь возле кровати.