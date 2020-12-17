Частое использование смартфона может вызывать головную боль и раздражительность

Частое использование смартфона может вызывать головную боль и раздражительность
Разговоры по телефону следует сократить, а если предстоит долгая беседа, делайте перерыв в 15 минут, советует эксперт. Фото: pixabay

Врачи и ученые еще не установили точное влияние мобильных на здоровье человека, однако постоянное воздействие электромагнитного излучения определенно имеет свои последствия для организма.

Невролог и нейрохирург Марат Якупов объясняет, что чрезмерное увлечение смартфоном может привести к возникновению регулярных головных болей, появлению дневной сонливости, повышенной раздражительности и усталости, передает слова специалисты агентство «Прайм».

Кроме того, чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше вероятность клеточных мутаций, что нередко приводит к возникновению онкологических заболеваний. Негативное влияние выражается и в нагреве внутренних тканей. Кроме того, опасное излучение влияет на многие внутренние органы. Эксперт советует не подносить телефон к голове во время вызова и стараться пользоваться им как можно реже. Также стоит воздержаться от ношения смартфона в кармане, а на ночь гаджет и вовсе лучше выключать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, опасно ли оставлять мобильный на ночь возле кровати.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье смартфон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сьяновских каменоломнях под Москвой пропали 8 детей-спортсменов
Путин озвучил условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
За два часа на Госуслугах зарегистрировали более 100 тысяч заявок на ...
В пятницу жителям Петербурга обещают мокрый снег и нулевую температуру
Власти Петербурга для борьбы с пробками хотят использовать японские технологии
Более 100 тыс. россиян запросили «новогодние» выплаты для детей
В 2020 году в Петербурге благоустроили более 200 дворов и 30 общественных ...
С 28 декабря между Петербургом и Тихвином запустят «Ласточки»