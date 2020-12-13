Эксперт объяснил, опасно ли оставлять смартфон у кровати на ночь

Смартфон не советуют использовать за час до сна. Фото: pixabay

Смартфон не советуют использовать за час до сна. Фото: pixabay

Многие пользователи перед сном заводят будильник на смартфоне и оставляют гаджет поблизости. При этом существует распространенное мнение о том, что оставленный на ночь смартфон у кровати вреден для здоровья.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в беседе с «Российской газетой» заявил, что ученые пока не нашли ни одного доказательства этой теории. Он подчеркнул, что, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2014 года, связь между использованием смартфона и причинением вреда здоровью не была обнаружена.

Кузьменко посоветовал сократить время пользования телефоном, лежа в кровати, поскольку это может снизить зрение. По словам эксперта, гаджет не стоит использовать в течение часа до сна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт дала советы по защите смартфона от повреждений.