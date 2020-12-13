Эксперт дала советы по защите смартфона от повреждений

Эксперт посоветовала носить телефон в чехле и наклеить на него защитную пленку. Фото: pixabay

Эксперт посоветовала носить телефон в чехле и наклеить на него защитную пленку. Фото: pixabay

Пользователю гаджетов нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы смартфон на протяжении долгого времени оставался в целости и сохранности.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала главред портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина. По словам эксперта, обычно для того, чтобы сохранить телефон, достаточно защитного стекла, а также чехла или бампера. Сейчас корпуса смартфонов делают из пластика, стекла или металла. Пластик, как правило, является более практичным материалом, однако он не подойдет пользователям, которым нужна беспроводная зарядка.

Камера смартфона не нуждается в отдельной защите, считает Мурзина. Обычного ее защищает специальный бортик вокруг объектива. Но может пригодиться специальная тряпочка, чтобы протирать камеру.

Также эксперт посоветовала в морозы носить телефон во внутреннем кармане и реже доставать его — так он будет медленнее разряжаться.

Противоударные смартфоны, по словам Мурзиной, имеет смысл приобретать только тем, кто работает в экстремальных условиях. Для обычных пользователей устройство будет слишком громоздким и тяжелым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал признаки взлома смартфонов.