Эксперт назвал признаки взлома смартфонов

Пользователи могут заметить нарушение работоспособности приложений, а также снижение производительности. Кроме этого, мошенники всегда нацелены на снятие денежных средств.

Об этом агентству «Прайм» сообщил заместитель генерального директора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», – заявил эксперт.

Отметим, что чаще всего мошенники интересуются взломом приложений банкинга, подписок на платные сервисы и взлома устройства для использования его в составе бот-сети. Это когда хакеры контролируют множество устройств одновременно.

В случае данных проблем Дмитрий Пудов предлагает пользователям сбросить настройки телефона до заводских, а также поменять все свои пароли и установить антивирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что названы источники звонков с анонимных номеров телефона.