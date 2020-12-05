Названы источники звонков с анонимных номеров телефона

Анонимы боятся, что им могут перезвонить Фото: Pixabay

Анонимы боятся, что им могут перезвонить Фото: Pixabay

Звонить с неизвестных номеров могут различные компании, которые не хотят, чтобы им перезванивал человек. Для них это удобная функция.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, подобный анонимный обзвон необходим для нескольких функций. Главное – нежелание раскрывать свои контакты.

«Номер абонента может не определяется в том случае, когда звонящий вам человек не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такая опция доступна сотовым операторам и представителям органов власти», – заявил эксперт.

Отметим, что чаще всего подобные приемы используют частные компании. Например, позвонить без указания номера телефона могут коллекторские агентства, микрофинансовые организации и даже ЖКХ.

Для защиты Александр Тимофеев рекомендует два способа. Первый – не брать трубку или сбрасывать звонки. Второй – установить специальное приложение, которое может обработать любой входящий вызов. Но в данном случае есть подвох, вы даете свои контакты при установке программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей.