В Петербурге телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей

В полицию обратилась пенсионерка с заявлением, что неизвестные выудили ее перевести более 3 млн рублей на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, инцидент произошел 19 ноября, женщина 1958 года рождения сообщила о хищении средств с банковской карты. Неизвестный позвонил ее на телефон и представился сотрудником одного из банков, а также заявил, что у нее пытаются мошенники снять деньги.

Доверчивая пенсионерка согласилась перевести средства на указанный безопасный счет. Сумма списания составила 3 055 000 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы знают только о номерах, с которых мошенник позвонил пенсионерке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержаны мошенники, которые наживались на квартирах скончавшихся петербуржцев.