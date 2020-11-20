В Петербурге телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей

В Петербурге телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей
Мошенники используют привычную схему: представляются сотрудниками банков. Фото: pixabay.com

В полицию обратилась пенсионерка с заявлением, что неизвестные выудили ее перевести более 3 млн рублей на безопасные счета.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, инцидент произошел 19 ноября, женщина 1958 года рождения сообщила о хищении средств с банковской карты. Неизвестный позвонил ее на телефон и представился сотрудником одного из банков, а также заявил, что у нее пытаются мошенники снять деньги.

Доверчивая пенсионерка согласилась перевести средства на указанный безопасный счет. Сумма списания составила 3 055 000 млн рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы знают только о номерах, с которых мошенник позвонил пенсионерке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержаны мошенники, которые наживались на квартирах скончавшихся петербуржцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пенсионерка телефонные мошенники уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водители Калининского района заплатят почти 150 тыс. рублей за парковку на ...
На коронавирус за сутки проверились 43 тыс. петербуржцев
В Колпино местного жителя вывезли в Новгородскую область и поили алкоголем ...
Госдума заявила о банкротстве пенсионной системы: как она поменялась за 20 лет
Легковушка врезалась в трамвай и перекрыла движение транспорта на Бабушкина
В Петербурге телефонные мошенники обманули пенсионерку на 3 млн рублей
Какие ограничения в Петербурге ждут продления
В Петергофе неизвестный вынес из чужого дома 34 тысячи евро и коллекционные ...