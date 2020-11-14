В Петербурге задержаны мошенники, которые наживались на квартирах скончавшихся петербуржцев

В Петербурге задержаны участники преступной группы, которые подделывали документы и совершали мошеннические действия с завладением квартир.

Полиция задержала 37-летнюю, ранее судимую за мошенничество женщину, а также двое мужчин в возрасте 46 и 44 лет. Они подозреваются в незаконном завладении квартирами скончавшихся петербуржцев. На их счету квартиры на улицах Руставели, Дыбенко и Ушинского.

По версии следствия, злоумышленники узнавали о смерти одинокого хозяина квартиры, а потом предъявляли поддельные документы о наследстве недвижимости. В ином случае квартира считалась бы выморочным имуществом и переходила бы в пользу государства.

Общий ущерб составил 8, 3 миллиона рублей. Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.