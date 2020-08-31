Из квартиры на Ивана Фомина у парикмахера украли драгоценности на 200 тысяч рублей

В полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор.

По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже. Преступник вынес два золотых обручальных кольца с бриллиантами, золотое кольцо с бриллиантами и жемчужиной, золотые подвески, серьги, браслет, часы, цепочку и многие другие ювелирные изделия из благородных металлов, украшенные драгоценными камнями.

Общую сумму материального ущерба женщина оценила в двести тысяч рублей. Ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения в квартире или возле нее установлено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске задержали мужчину, который украл у прохожей смартфон.