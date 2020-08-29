В Приозерске задержали мужчину, укравшего у жительницы телефон за пять тысяч

У жительницы Приозерска украли мобильный телефон. Стражи порядка поймали подозреваемого в преступлении.

Инцидент случился 26 августа, у дома №1 по улице Береговая. В отдел полиции обратилась 27-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный силой отобрал у нее гаджет Honor 7A.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ущерб заявительница оценила в 5 690 рублей.

В пятницу, 28 августа, стражам порядка удалось поймать подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 30 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербуржцев, избивших отверткой мужчину в подъезде на Белы Куна, завели «уголовку».