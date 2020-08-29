На петербуржцев, избивших отверткой мужчину в подъезде на Белы Куна, завели «уголовку»

На петербуржцев, избивших отверткой мужчину в подъезде на Белы Куна, завели &#171;уголовку&#187;
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Трое горожан избили мужчину в подъезде одного из жилых домов. Для этого они использовали молоток и отвертку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Преступный инцидент произошел на улице Белы Куна. В результате потасовки мужчину госпитализировали в медучреждение с переломанным носом и кровавыми ранениями. Оказалось, на него напала собственная жена со своими друзьями.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, задержанными оказались две женщины и мужчина. На них завели уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пьяную скандалистку с «розочкой» на Бабушкина также завели уголовное дело.

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