На пьяную скандалистку с «розочкой» на Бабушкина завели уголовное дело

На пьяную скандалистку с &#171;розочкой&#187; на Бабушкина завели уголовное дело
Полицейские задержали девушку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице задержали пьяную девушку с «розочкой». Она устроила драку, а также угрожала разбитой бутылкой прохожим.

Инцидент произошел в четверг, 27 августа, на улице Бабушкина. В отдел полиции поступило сообщение о драке около дома №19. На месте сотрудники задержали 28-летнюю жительницу. Безработная была в нетрезвом виде.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, скандалистка в кафе поранила горлышком от разбитой бутылки 39-летнюю прохожую и 49-летнюю уборщицу. При этом горожанка требовала от присутствующих денежные средства и еду.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью. Их отпустили в удовлетворительном состоянии. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о погоне у Кантемировского моста.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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