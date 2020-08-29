На пьяную скандалистку с «розочкой» на Бабушкина завели уголовное дело

В Северной столице задержали пьяную девушку с «розочкой». Она устроила драку, а также угрожала разбитой бутылкой прохожим.

Инцидент произошел в четверг, 27 августа, на улице Бабушкина. В отдел полиции поступило сообщение о драке около дома №19. На месте сотрудники задержали 28-летнюю жительницу. Безработная была в нетрезвом виде.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, скандалистка в кафе поранила горлышком от разбитой бутылки 39-летнюю прохожую и 49-летнюю уборщицу. При этом горожанка требовала от присутствующих денежные средства и еду.

Пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью. Их отпустили в удовлетворительном состоянии. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

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