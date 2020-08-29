Очевидцы рассказали о погоне у Кантемировского моста

Очевидцы рассказали о погоне у Кантемировского моста
На место происшествия прибыли правоохранители. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Кантемировской улице местные жители заметили несколько нарядов ДПС с включенными мигалками.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машины ДПС заметили на участке сразу после моста. На опубликованных кадрах видно, что в ряд выстроились 4 служебных авто.

Возможным виновником погони стал водитель черного Mercedes.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском ДТП с фурой и минивэном закончилось смертью двоих. Предположительно, за рулем второго транспортного средства сидел офицер полиции с нагрудными значками.

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