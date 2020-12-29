Пьяный водитель без прав устроил погоню по ночному Петербургу

Пьяный водитель без прав устроил погоню по ночному Петербургу
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Ленинском проспекте в Петербурге задержали водителя, который проигнорировал требования инспекторов об остановке. Оказалось, что мужчина сел за руль без прав и в нетрезвом виде.

Лихача с погоней задержали вечером понедельника, 28 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте»

По данным портала 78.ru, задержанный мужчина отказался остановиться по требованию на проспекте Народного Ополчения. Полицейские устроили погоню. После того, как его удалось остановить, выяснилось, что владелец авто был за рулем без водительских прав, а также пьян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, попавшего в ДТП на проспекте Стачек

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Пьяный водитель без прав устроил погоню по ночному Петербургу
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