Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, попавшего в ДТП на проспекте Стачек

Около 2 часов ночи 26 декабря в Кировском районе Петербурга на пересечении проспекта Стачек и улицы Гладкова автомобиль «ВАЗ-21134» ушел в занос и вылетел на тротуар. За рулем машины был пьяный мужчина.

Свидетелями дорожно-транспортного происшествия стали сотрудники Росгвардии, находящиеся на маршруте патрулирования. Автомобиль, попавший в занос, ехал прямо перед ними. После аварии сотрудники вневедомственной охраны уведомили о случившемся полицию и вызвали к месту ДТП сотрудников ГИБДД.

После этого росгвардейцы направились к машине, чтобы помочь находившимся в сложен людям. Выяснилось, что управлял транспортным средством нетрезвый мужчина. Вместе с ним ехал его приятель, также в состоянии алкогольного опьянения. И тот, и другой не получили никаких повреждений в результате ДТП. Нарушителей задержали и передали прибывшим инспекторам ГИБДД. Позже выяснилось, что оба петербуржца ранее были лишены водительских прав за аналогичные инциденты.

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