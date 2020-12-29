Турция с 30 декабря начнет требовать от туристов тесты на COVID

Турция ввела новые требования для всех путешественников, прибывающих в страну из-за границы. Об этом рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, с 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте должны представить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, выполненный ПЦР-методом.

Коджа отметиль на своей официальной странице в Twitter, что отрицательный результат теста должен быть получен гражданином не более чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Напоминаем, что до этого в Турции уже вводили ограничения из-за увеличения количества зараженных. В связи с этим перестали работать бани, сауны, бассейны и спортзалы. Также закрыли рестораны и кафе, которые работают только навынос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мировая туристическая отрасль потеряла $935 миллиардов из-за пандемии COVID-19.