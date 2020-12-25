Турция ужесточит правила въезда из-за коронавируса

Власти Турции вводят новые правила для всех прибывающих в республику: пассажиров обяжут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, отрицательный результат теста должен быть получен гражданином не более чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Коджа отметил в своем Twitter, что с 28 декабря данное требование начнет распространяться на пассажиров, прибывающих в страну воздушным путем, а с 30 числа — наземным и морским транспортом. Новые правила вводятся на срок до 1 марта 2021 года.

Напоминаем, что до этого в Турции уже вводили ограничения из-за увеличения количества зараженных. В связи с этим перестали работать бани, сауны, бассейны и спортзалы. Также закрыли рестораны и кафе, которые работают только навынос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции введут круглосуточный комендантский час на Новый год. Соответствующие меры принимаются, чтобы предотвратить распространение коронавируса и принудить сидеть людей дома.