В Турции введут круглосуточный комендантский час на Новый год

В Турции введут круглосуточный комендантский час на Новый год
В Турции вводят жесткие ограничения на Новый год. Фото: Pixabay

Местные жители не смогут выходить из дома из-за ограничений.

В Турции с девяти вечера 31 декабря по пять часов утра 4 января будет введет круглосуточный комендантский час. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса и принудить сидеть людей дома. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Напоминаем, что до этого в Турции уже вводили ограничения из-за увеличения количества зараженных. В связи с этим перестали работать бани, сауны, бассейны и спортзалы. Также закрыли рестораны и кафе, которые работают только навынос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют смягчить ограничения после Нового года для учреждений культуры. Напомним, что в Петербурге запрещено посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.

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