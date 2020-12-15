В Турции введут круглосуточный комендантский час на Новый год

Местные жители не смогут выходить из дома из-за ограничений.

В Турции с девяти вечера 31 декабря по пять часов утра 4 января будет введет круглосуточный комендантский час. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса и принудить сидеть людей дома. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Напоминаем, что до этого в Турции уже вводили ограничения из-за увеличения количества зараженных. В связи с этим перестали работать бани, сауны, бассейны и спортзалы. Также закрыли рестораны и кафе, которые работают только навынос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют смягчить ограничения после Нового года для учреждений культуры. Напомним, что в Петербурге запрещено посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.