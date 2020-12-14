В Смольном планируют смягчить ограничения после Нового года для учреждений культуры

Театры могут открыть после Нового года. Фото: pixabay.com

Театры могут открыть после Нового года. Фото: pixabay.com

В Петербурге коронавирусные ограничения будут пересмотрены после новогодних праздников. В первую очередь это коснется учреждений культуры. Главное условие, – благоприятная обстановка с вирусом в городе.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на «Радио России» в понедельник, 14 декабря.

«Прорабатываются варианты смягчения ограничений после Нового года, в том числе для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга, но этот шаг мы сделаем, если будут в динамике эпидемии реальные сдвиги к лучшему», – заявил парламентарий.

Напомним, что в Петербурге запрещено посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов назвал условие, при котором могут снять ограничения в Петербурге.