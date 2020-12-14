Беглов назвал условие, при котором могут снять ограничения в Петербурге

Беглов в очередной раз напомнил про важность ограничений. Фото: gov.spb.ru

Беглов в очередной раз напомнил про важность ограничений. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице губернатор города Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели. Парламентарий расскзаал, когда в Петербурге могут снять ограничения из-за коронавируса.

Информация появилась об этом в понедельник, 14 декабря, на официальной странице Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

«Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься», – заявил политик.

Кроме этого, парламентарий напомнил, что для бизнеса подготовлен пакет мер поддержки. А жителям города стоит соблюдать ограничения, что позволит улучшить ситуацию с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов поручил усилить рейды по заведениям в новогодние праздники.